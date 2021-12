Aix-en-Provence : une jeune femme de 18 ans violée, deux clandestins interpellés

Une jeune femme de 18 ans a été violée dans les rues d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) en rentrant chez elle vers 3h30 du matin, le 8 décembre dernier, a-t-on appris du site Actu17. Deux clandestins ont été interpellés pour ces faits.

Les deux hommes ont attaqué la jeune femme près de la gare d’Aix-en-Provence. Après l’avoir emmenée de force dans un recoin, ils l’ont violée. La jeune femme a été secourue par des passants qui l’ont entendue crier à l’aide.

Dès le lendemain, les deux suspects ont été interpellés par les policiers, alors qu’ils se trouvaient dans un appartement squatté.

Les deux suspects écroués

Il s’agirait de deux hommes en situation irrégulière, sans domicile fixe et déjà connus des services de police. L’un d’eux est un mineur tunisien de 15 ans et le second un Algérien de 25 ans.

Présentés à un juge d’instruction samedi 11 décembre, ils ont tous les deux été mis en examen et écroués.