Arnaque au faux Michel Sardou : victime d'un usurpateur, elle verse 5.000 euros à un faussaire

Une femme a récemment porté plainte contre des malfrats qui se sont fait passer pour le chanteur Michel Sardou…lui soutirant 5.000 euros au passage.

Fan inconditionnelle du chanteur, cette habitante de Mâcon (Saône-et-Loire) pensait avoir rencontré son idole – et le grand amour par la même occasion – après que les faussaires ont utilisé les informations de la star (photos de pièces d’identité, lieux de résidence, selfies et autres) pour l’appâter.

Cette technique, de plus en plus utilisée par les escrocs, fait ses preuves. En effet, les victimes sont souvent happées par le statut et l'affection qu'elles portent pour la (fausse) célébrité qu'elles en oublient les dangers, tout en se disant inconsciemment que tout ce qu'elles sont en train de vivre est réel.

Les malfrats jouent à la fois sur la cupidité des piégés, mais aussi sur leur affect, ce qui rend l’escroquerie encore plus violente pour ceux ou celles qui tombent dans le panneau.

Déjà approchée par le passé

Par l’intermédiaire de lettres enflammées, les faussaires ont ainsi réussi à soutirer toutes les économies de la victime : 5.000 euros. Le coeur brisé, la femme a porté plainte.

Une Mâconnaise de 50 ans a été victime de sa crédulité. Pendant près d’un an, elle a communiqué sur internet avec quelqu’un se faisant passer pour le chanteur Michel Sardou. https://t.co/r3GXVjto9C — Le Progrès Jura (@JuraProgres) December 13, 2021

Ce n’est pas la première fois que la plaignante est victime de ce genre d’escroquerie. Elle avait, par le passé, été approchée par des malfrats se faisant passer pour Patrick Bruel. Heureusement pour elle, l’arnaque était trop grosse et elle réussit à mettre un terme aux discussions sans débourser le moindre centime.

D’autres faits de la sorte ont été dénoncés à la police. Par exemple, en 2018, où une fan du chanteur Amir et résidant dans l’Eure, a donné plus de 6.000 euros à des malfaiteurs qui avaient en leur possession des photos d'elle dénudées et menaçant de tout dévoiler sur le Net.