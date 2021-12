Disparition de Delphine Jubillar : la nouvelle compagne de son mari en garde à vue pour recel de cadavre

La nouvelle compagne de Cédric Jubillar, mari de Delphine, disparue dans le Tarn depuis tout juste un an, a été interpellée ce mercredi 15 décembre au matin, a appris CNEWS de sources concordantes.

Selon nos informations, elle a été placée en garde à vue pour recel de cadavre. Agée de 44 ans, elle est entendue par les enquêteurs depuis 7h du matin.

La liaison avec Cédric avait été révélée via une photo postée sur Facebook, qui avait fait vivement réagir. Ils s'étaient rencontrés lors d'une battue pour trouver une trace de Delphine, et avait ensuite entamé leur histoire. Ils étaient par ailleurs en couple au moment où Cédric Jubillar, considéré comme le principal suspect de la disparition, a été incarcéré le 18 juin 2021 et mis en examen pour homicide volontaire. Depuis, il a toujours clamé son innocence dans la disparition de sa femme.

Pour rappel, Delphine Jubillar a été déclarée disparue par son mari dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il a indiqué qu’elle était sortie promener les chiens, mais n’est jamais rentrée.

Depuis, de nombreux éléments sont venus gonfler le dossier, avec des rebondissements concernant certaines déclarations de Cédric Jubillar ou la découverte d’un amant de Delphine et du comportement suspect de sa femme les jours entourant la disparition.

Alors que Cédric Jubillar est en prison depuis six mois, ses avocats dénoncent une détention abusive, qui ne repose pour rien, mais la justice a toujours refusé sa libération.