Fin de cavale pour Thierry Ascione, fugitif Français condamné pour un double assassinat il y a 20 ans

Après 20 ans de cavale, Thierry Ascione a réapparu. Condamné par contumace par la justice française en 2001, pour le double meurtre d’un couple de Français au Guatemala, il se trouve désormais en Indonésie et fait l’objet d’une procédure d’extradition.

Il a réapparu en octobre dernier, après un naufrage accidentel en Indonésie, alors qu’il cherchait à rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Retenu depuis par les autorités locales, Thierry Ascione attend d'être extradé vers la France pour pouvoir s’expliquer.

L’affaire remonte à décembre 1991. Un couple de restaurateurs, Bernard Béreaud, 52 ans, et sa compagne Marie-Antoinette Perriard, 44 ans, ont été assassinés à Guatemala City alors qu’ils s’apprêtaient à partir en croisière pour les fêtes de fin d’année. Les corps avaient été retrouvés atrocement mutilés, rappelle Le Parisien dans une vaste enquête.

Trois suspects dans ce double assassinat

Rapidement, plusieurs individus ont été suspectés par les enquêteurs : Jean-Philippe Bernard, le neveu du restaurateur et un ami, Philippe Biret. Ils ont alors été accusés d’avoir voulu voler l’argent du couple, et bien qu’ayant toujours clamé leur innocence, ont été condamnés en 1995 à 30 ans de réclusion criminelle. Un troisième individu, Thierry Ascione, a aussi attiré l’attention des autorités. Il avait déjà été condamné à 7 ans de prison pour un braquage, et était arrivé au Guatemala en 1991 pour travailler pour une société de transports en relation avec la junte militaire.

Quelques temps après le double meurtre, Thierry Ascione s’est rendu à Miami, où il est accusé d’avoir vidé les comptes en banque des deux victimes assassinées, en encaissant des chèques à leurs noms. Cependant, pendant plusieurs années, l’homme a disparu des radars. Il a refait surface une première fois en 1995, alors arrêté en Thaïlande en possession d’un passeport volé. Il est alors renvoyé en France pour être jugé pour «complicité d’assassinat», «faux et usage de faux» et «escroquerie», selon Le Parisien.

Retour vers la France

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais quelques mois avant son procès, Thierry Ascione a obtenu une réponse favorable à une demande de remise en liberté, et en a profité pour fuir. Il a donc été jugé par contumace, c’est-à-dire sans être présent à l’audience, en juin 2001, et condamné à la prison à perpétuité. Il n’y avait plus eu de nouvelles de lui depuis, jusqu’au mois d’octobre dernier.

Après sa cavale en Asie et en Amérique latine, Thierry Ascione, qui dit souffrir d’une infection respiratoire, souhaite aujourd’hui rentrer en France pour se faire soigner. Début octobre, le fugitif a pris la décision de retourner dans son pays, et a pris la route pour la Nouvelle-Calédonie en bateau. À cause d’une intempérie, il s’est cependant vu obligé d’accoster sur une île d’Indonésie, où il est vite interpellé par les autorités.

Sans passeport et faisant l’objet d’une fiche Interpol, et d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel de Paris en 2019, il ne peut quitter le pays et doit attendre son extradition vers la France. Dans une vidéo postée sur YouTube, Thierry Ascione affirme être «pris en otage» depuis deux mois en Indonésie, clame toujours son innocence et accuse les autorités d’avoir menti et bâclé l’enquête. «Je vais prouver ce que je dis», assure-t-il dans cette vidéo.