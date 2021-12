Villeneuve-Saint-Georges : trois mises en examen après la mort d'un homme en pleine rue

Trois hommes ont été mis en examen après le meurtre d'un quadragénaire, a-t-on appris ce mardi 21 décembre, plus de deux semaines après que le corps de cet homme a été retrouvé lardé de coups de couteau en pleine rue, à Villeneuve-Saint-Georges (94), le 2 décembre dernier.

Trois hommes ont été mis en examen après le meurtre d'un quadragénaire, retrouvé poignardé à l'aubre, en pleine rue, au début du mois dans une rue de Villeneuve-Saint-Georges (94), a indiqué ce mardi le parquet de Créteil, confirmant une information du site Actu 17.

C’est un riverain qui avait découvert cet homme, inconscient et le corps lacéré de coups de couteau, le 2 décembre dernier. Après avoir prévenu les secours, le riverain avait alors entamé un massage cardiaque pour tenter de le réanimer. En vain.

Trois hommes placés en détention provisoire

Une enquête avait été ouverte, et depuis, un homme a été arrêté et mis en examen pour homicide volontaire peu après les faits, alors que deux autres personnes ont été arrêtées courant décembre et sont poursuivies pour le même chef d'accusation. Les trois hommes ont été placés en détention provisoire.

Pour rappel, la victime – âgée d’une quarantaine d’années – avait été poignardé à plusieurs reprises. Une paire de ciseaux avait été retrouvée sur les lieux. Selon l'enquête, le meurtre pourrait être lié à une dispute opposant la victime et les mis en cause, qui partageaient le même squat.