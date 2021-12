États-Unis : un chat retrouvé sain et sauf neuf jours après une tornade

Neuf jours après la tornade qui a ravagé une partie du Kentucky à la mi-décembre, un chat a été découvert dans les décombres d’un bureau, dans la ville de Mayfield.

«J’ai cru avoir entendu un miaulement, et j’ai pensé que mon esprit me jouait des tours, alors j’ai crié son nom, et il a miaulé à nouveau», a raconté Sonny Hoot Gibson auprès de l’Associated Press.

Toutefois, les appels de son chat prénommé Madix, étaient étouffés par les débris qui se trouvaient tout autour. Le propriétaire du petit félin a donc dû s'adresser à ses collègues, pour venir l’aider dans sa recherche.

Il aura fallu quelques instants pour que Sonny Hoot Gibson découvre enfin son chat noir aux yeux jaunes, caché dans un trou sous les décombres. «C’était juste un sentiment incroyable de le prendre dans mes bras», a-t-il expliqué.

L’homme avait l’habitude d’être accompagné de son chat lorsqu’il se trouvait à son bureau, et d’après celui-ci, «Madix aimait beaucoup saluer les clients de son entreprise».

Face aux dégâts causés par cette catastrophe naturelle, Sonny Hoot Gibson a confié «qu’il avait du mal à espérer que n’importe quelle vie puisse survivre, non seulement à cause de la violente tornade mais aussi à cause de la destruction qui l’a accompagné».

«Si les chats ont réellement neuf vies, il en a probablement utilisé huit au cours de ces neuf jours», a-t-il conclu. Il faut croire que les miracles de Noël existent.