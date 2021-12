Ohio : il tue sa fille de 16 ans en la prenant pour un intrus

Un accident dramatique, qui émeut les Etats-Unis. Un père a tiré sur sa propre fille et l’a tuée, mercredi dans l’Ohio, pensant qu’elle était un intrus qui venait d’entrer dans la maison.

La jeune victime, âgée de 16 ans, se trouvait dans le garage en pleine nuit, lorsque son père a ouvert le feu. Elle aurait été touchée à la poitrine, rapporte NBC News, qui a pu écouter l’appel d’urgence des parents à la police.

Dans celui-ci, la mère éplorée tente d’expliquer : «Mon mari s’est trompé et lui a tiré dessus parce qu’il croyait qu’elle était un intrus. Elle était dans notre garage et mon mari ne savait pas ce qu’il se passait. Oh mon Dieu». Le média indique également que durant les huit minutes de l’appel, la voix du père de famille s’entend en arrière-plan, répétant sans cesse «respire, bébé», à son enfant.

Prise en charge six minutes plus tard par les secours, la jeune fille n’a malheureusement pas survécu.

L’enregistrement indique également que les parents, sous le choc, sont entendus en train de se demander ce que leur fille faisait dans le garage en pleine nuit.

La police de Columbus a indiqué qu’aucune charge n’avait été retenue pour le moment. L’affaire a été transférée au cabinet du procureur.