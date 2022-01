Calais : un conducteur fonce sur des migrants lors d’une rixe qui a fait quatre blessés

C’est une scène d’une violence inouïe qui s’est déroulée durant la nuit du Nouvel an à Calais (Pas-de-Calais). Un habitant de la ville et trois migrants se sont livrés à une rixe suivie d’un règlement de compte. Les quatre sont blessés, dont un grièvement.

C’est dans le quartier calaisien de Beau-Marais que la rixe a éclaté. «Sur fond d’alcoolisation importante des deux parties, des insultes ont fusé entre un riverain et des migrants», a indiqué ce samedi, le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Alais Castanier. Ce dernier à précisé que c’est «l’habitant de ce quartier qui a cherché le contact» avant que la bagarre éclate.

Selon La Voix du Nord, le riverain qui serait âgé de 26 ans, aurait ensuite été roué de plusieurs coups par ses agresseurs, équipés d’une chaîne notamment. C’est alors qu’un proche du calaisien, présent également, est allé récupérer sa voiture et a foncé sur les migrants.

Deux ont été blessés aux jambes, tandis que le troisième est dans un état plus grave, puisque le véhicule «lui aurait roulé dessus». Des habitants ont été témoins de la scène depuis les fenêtres des tours de leur quartier. Filmée par certains d’entres eux, la vidéo a été postée et circule sur les réseaux sociaux.

Peu après les faits, la police a procédé à l’interpellation du chauffeur de la voiture et d’un migrant non blessé qui se trouvait en possession «d’une chaîne ou d’un autre objet de bagarre». Le riverain touché au visage et les trois migrants blessés, dont deux seraient Eythrééns, ont été conduits dans un centre médical. Dans la journée de samedi, l’un des migrants blessé au genou est finalement sorti de l’hôpital et a été conduit en garde à vue dans la foulée.