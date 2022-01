Yonne : une «rave-party» de 1.500 personnes mobilise les forces de l'ordre

Environ 1.500 personnes et autour de 500 véhicules ont été recensés depuis cette nuit de la Saint-Sylvestre autour de l'usine de Saint-Florentin (Yonne). Un important dispositif de sécurité à été mis en place par la gendarmerie qui a ouvert une enquête pour rassemblement festif à caractère illicite.

Depuis cette nuit, un périmètre de sécurité à été mis en place tout autour de la zone industrielle de la Saunière, où est située l'usine. En plus de la sécurisation des abords du site et des axes de circulation, des contrôles d'alcoolémie et de produits stupéfiants sont effectués par la gendarmerie.

Communiqué de presse du 1er janvier 2022 pic.twitter.com/JvHKWJkKAp — Préfet de l'Yonne (@Prefet89) January 1, 2022

Dans un communiqué de presse diffusé à la mi-journée, la préfecture de l'Yonne a indiqué avoir établi un lien avec le procureur de la République afin qu'une enquête soit ouverte pour «organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical»;

Une rave-party improvisée

Ce vendredi 31 décembre, les fêtards s'étaient d'abord donnés rendez-vous sur le parking d'un centre commercial à Migennes avant de décider de se diriger ensuite vers la commune voisine. A l'intérieur des véhicules, des enceintes ont été disposées afin d'émettre de la musique. Des pétards ont également été entendus.

Au cours de la nuit, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir en raison de l'état d'un des participants à la rave-party, suite à la prise de drogues.

La préfecture de police, qui a précisé que «les services de l'état sont pleinement mobilisés pour libérer la zone» a annoncé un nouveau communiqué en fin de journée. De leur coté, les fêtards encore présents semblent déterminés à continuer la rave-party au cours des prochaines heures.