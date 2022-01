Besançon : un policier réserviste se suicide au commissariat

Le corps d'un policier réserviste de 61 ans a été découvert par ses collègues, dans les locaux du commissariat de Besançon (Doubs). Mardi 4 janvier, il s'est donné la mort pour une raison encore indéterminée.

Selon le Directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, Yves Cellier, ce retraité qui effectuait des vacations à l'hôtel de police «aurait mis fin à ses jours avec son arme de service».

Une enquête ouverte

Marié et père de deux filles, il avait terminé sa carrière major de police et chef de brigade. Parti à la retraite en 2016, il avait rapidement rejoint les 36 policiers réservistes du commissariat de Besançon.

Une enquête pour «recherche des causes de la mort» a été ouverte et confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Elle vise à «déterminer les modalités et les raisons du passage à l'acte».

C'est la première fois que l'hôtel de police de la ville est frappé par un tel drame et «la communauté policière locale est sous le choc», témoigne Yves Cellier. Une cellule de soutien psychologique a d'ailleurs été ouverte, «pour tous ceux qui le souhaitent».