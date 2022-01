Normandie : démantèlement d’une équipe spécialisée dans le home-jacking

C’est la fin d’un large trafic de voitures volées en Normandie. Les gendarmes de la Section de Recherches de Caen ont démantelé une équipe de malfaiteurs spécialisée dans le home-jacking, avec l’interpellation des malfaiteurs.

Cette équipe se composerait de deux individus d’une vingtaine d’années, défavorablement connus de la justice.

Ils sont suspectés d’avoir utilisé des drones afin de repérer certaines propriétés dans le Calvados (14) et dans l’Eure (27) en Normandie, afin d’y commettre des cambriolages. Le home-jacking consiste à s’introduire dans le domicile d’une victime en sa présence afin de dérober des biens, et notamment des clés de voiture, sans attirer l’attention.

60 gendarmes mobilisés

Cette équipe de malfaiteurs est suspectée d’avoir ainsi dérobé 24 véhicules, principalement «des grosses cylindrées allemandes, notamment de marque Audi», précise la gendarmerie dans un communiqué, pour un préjudice total de plus de 600.000 euros. «Les véhicules dérobés servent à honorer des commandes de véhicules volés à des fins criminelles pour une bande organisée rouennaise», ajoute-t-elle.

Une opération judiciaire a été déclenchée le 14 décembre dernier, comprenant 60 gendarmes des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et du Calvados, de la Section de Recherches de Caen et de Rouen, mais également trois pelotons de surveillance et d’intervention et une équipe cynophile.

Elle a permis l’interpellation de trois malfaiteurs, qui ont été placés en garde à vue. Après une audience reportée, ils seront à nouveau présentés le 14 janvier prochain en comparution immédiate. Dans l’attente de ce prochain jugement, deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire, et le troisième sous contrôle judiciaire.