Haute-Savoie : un médecin roulait sans permis depuis 31 ans

En patrouillant sur l'autoroute, les gendarmes de Haute-Savoie ont mis fin à une infraction longue de trente-et-un ans. Lors d'un contrôle routier, ils ont en effet arrêté un automobiliste qui roulait sans permis depuis plus de trois décennies.

Ce médecin toulousain âgé de 64 ans a été contrôlé par le peloton autoroutier de Saint-Julien-en-Gennevois, jeudi 30 décembre, alors qu'il cherchait à franchir le péage de Viry, sur l'A40.

Arrêté au volant de sa Mercedes, il a rapidement avoué son infraction de longue date aux gendarmes.

Il se rendait en Suisse

D'origine algérienne, ce radiologue a expliqué être arrivé en France en 1990. Il disposait alors d'un an pour faire en sorte que l'administration française reconnaisse son permis de conduire obtenu en Algérie, mais n'a pas engagé les démarches nécessaires dans le délai imparti.

D'après France bleu, l'automobiliste a tenté de repasser le permis de conduire en France en 2008. Il a échoué à l'examen, sans pour autant cesser d'utiliser sa voiture. Accompagné de son épouse au moment du contrôle, il se rendait à Bâle, en Suisse, pour fêter le Nouvel an chez sa fille.

Un programme contrecarré par les gendarmes, qui ont immobilisé son véhicule et lui ont infligé une amende de 500 euros. Son épouse n'étant pas titulaire du permis de conduire non plus, l'homme a appelé un taxi pour être conduit dans sa Mercedes jusque chez sa fille. Un deuxième chauffeur a ensuite été chargé de ramener le premier à la gare de péage, là où son véhicule de fonction était resté.