Affaire Maëlys : «Après ce drame, j'ai tout perdu», confie le père de la fillette disparue

Le procès de Nordahl Lelandais, soupçonné du meurtre de la petite Maëlys en 2017, s'ouvrira le 31 janvier prochain à Grenoble. A cette occasion, le père de la jeune fille disparue, Joachim de Araujo, a exprimé son souhait «de faire face à cet assassin» mais a aussi confié qu'après ce drame, sa vie a été brisée.

En effet, le meurtre de sa fille Maëlys, lors d'une soirée de mariage le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère, l'a totalement anéanti.

Dans un entretien à RTL, l'homme a confié qu'il «n'attend rien de Lelandais, mais absolument rien. Je n'attends rien de ce meurtrier, de ce tueur d'enfants, de cet assassin». Avant d'ajouter qu'il attendait davantage de la «justice».

Son seul souhait aujourd'hui est que le meurtrier de sa fille de 8 ans, Nordahl Lelandais, «ne ressorte plus jamais de prison, pour ne plus jamais faire de mal à qui que ce soit».

«Toute ma vie a volé en éclats»

Le père de Maëlys s'est également confié dans les colonnes du Parisien. Il y a fait part de son désarroi face au meurtre de sa fille et «de savoir qu’elle a sûrement essayé d’appeler au secours, à l’aide» et «que malheureusement, on n’était pas là pour l’entendre, la défendre».

Quatre ans après le drame, Joachim de Araujo raconte aujourd'hui que sa vie «a explosé», et qu'«après ce drame, j'ai tout perdu». L'homme a en effet perdu son travail et a également divorcé. «Lorsqu’on est dans une ambiance où tous les bons souvenirs se transforment en tristesse, en malheur, c’est compliqué. (...) Je ne sais plus à quoi me raccrocher. Toute ma vie a volé en éclats. Je sais que cette souffrance restera toujours présente», a-t-il confié.

Après le drame, Nordahl Lelandais, 38 ans aujourd'hui, avait été rapidement mis en examen pour «enlèvement».

Aujourd'hui en prison à l'isolement et sous haute surveillance, il a été renvoyé, le 18 mars 2021 par le parquet de Grenoble, devant les assises de l'Isère pour «meurtre précédé d'enlèvement et séquestration».