Normandie : suspecté d'avoir volé près de 64.000 litres de carburant, un couple mis en examen

Le préjudice évalué est impressionnant. Un couple originaire des Yvelines a été mis en examen pour avoir volé près de 64.000 litres de carburant, a-t-on appris de sources concordantes ce lundi 10 janvier. Ils auraient agi depuis le mois de novembre dernier.

L'homme, âgé de 33 ans, et sa compagne, âgée, elle, de 29 ans, auraient, selon les premiers éléments, agi dans plusieurs départements : le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime ou encore les Yvelines.

Les premiers vols se sont déroulés entre le 8 novembre et le 17 décembre 2021, dans un supermarché Carrefour du Calvados qui a constaté un manque de 8.000 litres de carburant, chiffré à hauteur de près de 12.000 euros, explique notamment France Bleu.

Après plusieurs semaines d'enquête, la sûreté départementale du Calvados a mis la main sur le couple. Les enquêteurs les soupçonnent à présent d'avoir dérobé près de 64.000 litres de carburant, soit l'équivalent de 88.000 euros.

Une instruction en cours

Durant les perquisitions, près de 9.600 euros en liquide et différents outils, tels des fausses plaques d'immatriculation et des pompes, ont été retrouvées à leur domicile.

Les malfaiteurs auraient aussi agi à l'aide de cartes bancaires volées.

Ils auraient en outre utilisé «un dispositif technique permettant de se servir de gasoil ou d'essence en très grande quantité, en ne payant qu'une petite quantité», a précisé Amélie Cladière, procureure de la République de Caen.

L'homme, déjà connu des services de police et de justice, et sa compagne ont été mis en examen dimanche sous l'accusation d'escroquerie en bande organisée. De nouvelles investigations sont prévues afin d'en savoir plus sur les actes commis par le couple.