Affaire Jubillar : la nouvelle compagne de Cédric et son ex-codétenu se sont vus plusieurs fois

Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, toujours incarcéré et suspect n°1 dans le meurtre de son ex-femme Delphine, aurait rencontré à plusieurs reprises un ex-codétenu de celui-ci. Deux de leurs rencontres ont été surveillées par les gendarmes.

Cédric Jubillar, toujours incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses, aurait-il demandé à sa compagne Séverine de déplacer le corps enterré de Delphine ? C’est l’une des pistes sur lesquelles les enquêteurs se sont penchés les derniers mois, alors que le corps de l’infirmière de 34 ans, disparue depuis le 15 décembre 2020, n’a toujours pas été retrouvé.

En septembre dernier, un ancien codétenu de Cédric Jubillar, surnommé «Marco», a demandé à être auditionné par les enquêteurs, rapporte Le Parisien dans une longue enquête. Il affirmait avoir occupé la cellule voisine de celle de Cédric Jubillar en prison, avant d’être remis en liberté.

Selon les déclarations de Marco, l’artisan plaquiste de 34 ans se serait au fur et à mesure confié à lui, lui avouant même le meurtre de Delphine. Il lui aurait expliqué déjà savoir où enterrer Delphine avant de la tuer, attendant «le moment propice pour s'en débarrasser», dans un endroit «qui a déjà brûlé» et à un niveau «peu profond». Il aurait par ailleurs exprimé ses inquiétudes, craignant que le corps ne réapparaisse à cause des aléas de la météo. Cédric Jubillar aurait aussi confirmé à son codétenu que sa compagne actuelle, Séverine, savait où le corps était enterré.

En guise de preuve, Marco a présenté aux enquêteurs deux lettres écrites de la main de Cédric, qu’il lui avait confiées sachant qu’il allait sortir de prison, lui demandant de les remettre à Séverine. Dans ces courriers, que l'ex-codétenu a remis aux enquêteurs, et qui étaient partiellement codés, Cédric suggère à Séverine de demander à Marco de les «aider».

Le corps serait enterré près d'un corps de ferme

Souhaitant voir où cette piste allait mener, les gendarmes ont donc laissé Marco contacter Séverine et fixer un rendez-vous, rapporte Le Parisien. Entre le 13 octobre et le 6 décembre, quatre rencontres sont organisées, dont deux ont été discrètement surveillées par les gendarmes. Marco leur faisait également un compte rendu après chacun des rendez-vous.

Séverine aurait confirmé à Marco que Cédric lui aurait désigné l’endroit où Delphine était enterrée : un corps de ferme non loin de Cagnac-les-Mines, qui avait pris feu en avril dernier. Elle aurait même évoqué l’idée de déplacer le corps près du domicile de l’amant de Delphine Jubillar, pour l’incriminer.

Placée en garde à vue le 14 décembre dernier pour «recel de cadavre», Séverine a finalement été relâchée sans charge. Elle a affirmé ne rien savoir du crime, et que Cédric Jubillar ne lui a jamais vraiment avoué avoir tué Delphine. Elle qui clamait haut et fort que Cédric était innocent affirme désormais le penser coupable, et assure avoir été «manipulée».