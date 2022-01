Un homme pousse volontairement une femme sur les rails du métro à Bruxelles

Un jeune homme a délibérément poussé une femme sur les rails du métro, vendredi 14 janvier, vers 19h45 dans la station Rogier à Bruxelles.

L'auteur des faits, un jeune homme a priori majeur, a poussé la femme dans le dos alors qu'un métro était en approche, rapporte le quotidien belge Le Soir. Le suspect s'est ensuite enfui en courant. Des personnes sur le quai ont alors alerté le conducteur du métro, qui a effectué un freinage d'urgence. Faisant preuve d'une grande réactivité, ce dernier n'a pas heurté la victime.

Tentative de meurtre à la station Rogier à 19h42 (Tiers a poussé un voyageur dans les voies, la rame a procédé à un freinage d'urgence pour éviter le pire). PSS, PFM, Patrouille, PMZ et service de secours sur place. Tiers a pris la fuite. pic.twitter.com/UBfEUXwOew — nakupenda (@abr_rania) January 14, 2022

«Le conducteur a freiné en voyant la personne sur les voies et s'est arrêté à temps», a confirmé An Van Hamme, la porte-parole du réseau de transport belge la STIB. «Le conducteur a très bien réagi mais il est quand même sous le choc et la personne également», a-t-elle précisé.

Le suspect interpellé

Afin de venir en aide à la victime, des passagers ayant assisté à la scène sont descendus sur les rails pour la remonter sur le quai, souligne Le Soir. Transportée à l'hôpital, la femme a pu rentrer à son domicile depuis.

Grâce aux caméras de vidéos de surveillance, le suspect a été interpellé par les policiers quelques minutes après les faits, alors qu'il se trouvait dans une autre station de métro. Un mandat d'arrêt a été requis contre lui pour tentative de meurtre par le procureur du Roi de Bruxelles. «L'enquête suit son cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que le mobile du suspect», a affirmé Sarah Durant, la substitute du procureur du Roi, dans un communiqué.

«un terrible acte de lâcheté»

La ministre de la mobilité bruxelloise, Elke Van den Brand, a réagi sur Twitter en saluant la réactivité du conducteur. «Hier, une femme a été victime d'un terrible acte de lâcheté, à l'opposé de la réponse alerte du chauffeur qui a pu éviter le pire des scénarios», a-t-elle écrit.

Hier, une femme a été victime d’un terrible acte de lâcheté, à l'opposé de la réponse alerte du chauffeur de qui a pu éviter le pire des scénarios.





Veel sterkte aan het slachtoffer, de bestuurder en de omstaanders. Merci à la @STIBMIVB qui veille sur nous au quotidien. — Elke Van den Brandt (@elkevdbrandt) January 15, 2022

De son côté, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) a apporté son soutien à la victime et rendu hommage, à son tour au conducteur. «Il peut compter sur notre soutien», a tweeté la STIB avant de préciser être «confiant» pour que le tribunal inflige «une sanction appropriée à l'auteur».