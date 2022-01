Il voulait «voir ce que ça fait» de tuer : un homme jugé aux assises pour le meurtre d'une auto-stoppeuse

Un homme comparaît à partir de ce lundi 17 janvier devant les assises de Nîmes pour le meurtre d'une auto-stoppeuse en juin 2018 à Sommières (Gard). Un meurtre qu'il avait lui-même avoué en se rendant au commissariat.

L'individu s'était de lui-même rendu à la police le 21 juin 2018 pour «avouer» le meurtre de l'auto-stoppeuse de 39 ans, poignardée à dix-sept reprises, deux jours plutôt, et dont le corps n'avait pas encore été découvert.

La personnalité de cet homme de 23 ans sera au coeur des débats puisqu'il avait justifié son geste en expliquant qu'il voulait savoir «quelles sensations cela procurait d'ôter la vie».

L'homme originaire de Montélimar avait tenu des propos glaçants devant les fonctionnaires de police et le juge d'instruction. Il avait avoué qu’il avait «depuis plusieurs années des envies de meurtre». Ajoutant néanmoins qu'il avait été «déçu de ce qu’il avait ressenti, mais n’exprimait pas de regret».

Un homme fasciné par le crime

En effet, l'individu avait expliqué qu'«il n’avait pas eu la montée d’adrénaline attendue, ni ressenti la fierté ou l’accomplissement espérés». Car sinon, il «aurait continué et ne se serait pas rendu», avait-il précisé aux enquêteurs.

Selon les trois experts psychiatres qui se sont penchés sur son cas, l'homme est décrit comme un être dénué de toute pathologie, de toute manifestation émotionnelle, sans remords, sans prise de conscience, et juste fasciné par le crime. Selon l'un des psychiatres, il est «inscrit dans le système motivationnel mégalomaniaque des serial killers.» Et tous ont conclu au risque de récidive et à la nécessité d'une prise en charge psychiatrique au long court.

Le procès durera trois jours, jusqu'au 19 janvier prochain. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.