Euromillions : un Français remporte le jackpot

Jackpot : un Français a remporté ce 18 janvier les 67 millions d'euros en jeu dans le tirage de l'Euromillions.

Ce petit chanceux avait joué la combinaison suivante : 3 - 12 - 19 - 24 - 30, avec les étoiles 2 et 5. Il s'agissait de la suite gagnante, il empoche donc le pactole de 67.441.797 euros.

Sept Européens ont trouvé les cinq bons numéros et une étoile, et ont remporté 86.794 euros. Treize autres joueurs, dont six Français, ont trouvé les cinq bons numéros et ont gagné 10.922 euros.

Un nouveau tirage un peu particulier est organisé ce 21 janvier. Cent joueurs seront tirés au sort, parmi les neuf pays européens participants (Espagne, France, Royaume-Uni, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal, Suisse), pour remporter la somme d'un million d'euros. En plus de cet événement, un jackpot de 17 millions d'euros est mis en jeu.