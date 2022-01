Meurthe-et-Moselle : un mineur de 13 ans contrôlé à plus de 170 km/h sur l’autoroute

Un jeune mineur de 13 ans a été arrêté au volant d’une voiture par les policiers de Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), après avoir été flashé à plus de 170 km/h sur l’autoroute.

Mardi soir, aux alentours de 23 heures, la brigade de nuit de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) a repéré une voiture roulant à 133 km/h sur une portion de l’autoroute A31 pourtant limitée à 90, à la hauteur de la commune de Bouxières-aux-Dames, selon France Bleu.

Les policiers ont donc entamé une course poursuite pour arrêter le véhicule, qui n’a pas ralenti et ne s’est pas arrêté malgré les sirènes des forces de l’ordre. La voiture a même grimpé à 170 km/h pour échapper au contrôle. Le conducteur est cependant arrivé à la hauteur d’un embouteillage, et les policiers ont pu en profiter pour intercepter le véhicule.

Les agents ont alors découvert quatre personnes à l’intérieur de cette voiture qui n’était pas assurée, dont le contrôle technique n’était pas à jour, et, surtout, avec un conducteur âgé de seulement 13 ans, qui n’a donc pas de permis de conduire.

Selon la Dépêche du Midi, le véhicule aurait été prêté à ce jeune mineur par une connaissance. Le conducteur ainsi que le passager à l’avant, qui était majeur, ont été placés en garde à vue.