Hérault : un ado de 13 ans en garde à vue après avoir tiré sur des voitures avec le fusil de son père

L’adolescent avait tiré sur six voitures «par jeu» et blessé un automobiliste les 21 et 22 janvier dans la soirée. Interpellé par la brigade anti-criminalité (BAC), il a été placé en garde à vue ce dimanche 23 janvier.

Le mineur de 13 ans, scolarisé en classe de 4e à Agde (Hérault), avait subtilisé le fusil de chasse de son père, une carabine 22 long rifle équipée d’une lunette. Il avait ensuite tiré sur plusieurs voitures depuis la fenêtre de sa chambre, blessant un homme de 26 ans à la fesse.

Au total, trois voitures en circulation ont été visées le vendredi 21 janvier, trois autres le samedi 22, précise le parquet de Béziers. L’adolescent a admis avoir emprunté l’arme de son père, chasseur, pour «tirer sur des mouettes».

Trois jeunes entendus

L’adolescent a été placé en garde à vue pour «tentative de meurtre». Selon un communiqué du procureur de la République de Béziers, il a déclaré «regretter son comportement, ayant pris conscience de sa dangerosité».

Deux de ses camarades, âgés respectivement de 14 et 17 ans, sont également entendus par les forces de l’ordre. Ils auraient rejoint le prévenu dans la soirée du samedi.

«A cette heure, six victimes de dégradations par balle de leur véhicule se sont manifestées auprès du commissariat de police d’Agde», conclut le parquet.