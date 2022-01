Rennes : ivre et drogué au volant d'une voiture volée, il fonce sur des policiers, qui ouvrent le feu

Un jeune âge qui contraste singulièrement avec la gravité des faits. Un mineur de 17 ans, ivre et drogué au volant d’une voiture volé, est entré de plein fouet dans une voiture de police, alors qu’il roulait à contresens dans une rue de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Les faits se sont déroulés vendredi soir dernier, dans un lieu connu des autorités pour son trafic de stupéfiants. En patrouille, des policiers ont décidé de contrôler un véhicule, rapporte Ouest France. Son conducteur n’a pas souhaité s’arrêter et a accéléré, feux éteints, prenant une rue en sens inverse.

Dans sa fuite, il n’a pas hésité à percuter une voiture de police, avant, quelques kilomètres plus loin, dans une commune de la banlieue rennaise (Cesson-Sévigné) de foncer droit sur un agent.

Les fonctionnaires ont alors utilisé leurs armes. Deux coups de feu ont été tirés, touchant la carrosserie du véhicule.

L'individu remis en liberté

Interpellé, ils se sont donc aperçus que le conducteur était âgé de 17 ans seulement. Il est «né au Maroc et sans antécédents judiciaires», a précisé le procureur de la République. Le délinquant a par ailleurs été contrôlé positif à l’alcool et à la drogue. La voiture dans laquelle il se trouvait était de plus déclarée volée depuis quelques semaines.

Placé en garde à vue puis déféré au parquet, il a finalement été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, avec une mesure de placement. Son jugement devant le tribunal pour enfants interviendra le 1er mars.