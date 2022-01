Sneakers : 500 paires volées d'une valeur de 600.000 euros mises en vente par un influenceur sur Instagram

Un collectionneur de baskets rares à Massy s’est fait cambrioler son box de stockage. Près de 500 paires ont été volées pour une valeur estimée «entre 400.000 et 600.000 euros».

Les faits ont eu lieu le 16 janvier dernier à Massy (91). Selon le Parisien, le box de 15 m² appartient au site Rétroshop, spécialisé dans la vente de sneakers.

«Je me suis rendu à l’entrepôt le mardi 18 pour récupérer une paire. J’ouvre mon box, ça coince un peu. J’ouvre en entier, et là : plus rien ! Ils ont quasiment tout pris, ils ont seulement laissé les paires pour enfants…», a déploré Chris, gérant du site, auprès du quotidien.

Après avoir rapidement porté plainte au commissariat de Palaiseau, le gérant de Rétroshop a scruté les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver ses articles volés.

Le voleur s’est avéré être un influenceur

A sa grande surprise, en regardant la story d’un influenceur, Chris reconnaît une partie des paires qui lui ont été dérobées.

«En voyant la story, je me dis : mais, c’est ma paire ça ! Elle est très rare, jamais sortie en France. Puis j’en vois une deuxième, une troisième… et toute la pile dans le salon. [...] En fait, le type a carrément mon entreprise dans son salon», a raconté Chris. Selon lui, le préjudice est estimé «entre 400.000 et 600.000 euros».

L’influenceur en question est Purple Boy, 37 ans et a plus de 11.000 abonnés sur Instagram et Snapchat.

Dans sa story, il annonce a ses abonnés avoir reçu «un arrivage de sneakers», sans pour autant préciser leurs origines. «Il n'y a que de l’authentique (…) vraiment des beaux modèles, des Off White, des Travis Scott, des modèles rares», s'est-il enthousiasmé.

Il sera jugé pour «recel de vol»

Tout de suite alertée, la police a perquisitionné le domicile de l’influenceur le lundi 24 janvier dernier. L’homme était déjà «connu pour de la petite délinquance» selon le Parisien.

Près de 70 paires sur 500 ont été retrouvées chez Purple Boy et chez son complice. Les deux hommes seront jugés en mars prochain pour «recel de vol.»

En attendant, l’influenceur a annoncé se retirer temporairement des réseaux sociaux après avoir clamé son innocence.