Paris : ce que l’on sait du féminicide du 19e arrondissement

Une femme de 28 ans a été retrouvée morte vendredi 28 janvier dans son appartement du 19e arrondissement de Paris. Son compagnon, un policier, est activement recherché.

Découverte par les collègues du policier

Venus pour une simple «vérification de domicile» après l’absence de leur collègue à son travail, les policiers ont fait une découverte macabre dans cet appartement de la rue David d’Angers, dans le 19e arrondissement à Paris.

Arrivés sur place, les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie d’une femme âgée d’une vingtaine d’années dans une baignoire. Une enquête a par la suite été ouverte pour homicide volontaire.

LA PISTE CRIMINELLE CONFIRMÉE

Le parquet de Paris a rendu son verdict ce dimanche matin. L'autopsie qui s'est déroulée samedi 29 janvier a permis de confirmer la piste criminelle.

Les constatations médicales réalisées à cette occasion sont en effet compatibles avec un décès de la victime par strangulation.

le policier activement recherché

Pour déterminer les circonstances de l’homicide, les policiers comptent d’abord mettre la main sur leur collègue, activement recherché depuis vendredi soir et probablement muni de son arme de service. Barbu et au crâne dégarni, le suspect, âgé de 29 ans et entrée dans la police en 2012, circulerait au bord de son véhicule, une Peugeot 208 de couleur blanche.

un antécédent de violence conjugale

Le compagnon de la victime avait déjà été placé en garde à vue en octobre 2019 pour des violences sur sa compagne de l'époque. Il avait alors écopé d'une alternative aux poursuites pour des violences conjugales, a assuré une source judiciaire à l'AFP.

Il «avait fait l’objet d’une convocation pour un stage de sensibilisation aux violences conjugales», et, sur le plan administratif, avait été sanctionné d'un avertissement, selon cette même source.

Il a également fait l'objet d'un «suivi social», assuré par des psychologues, assistantes sociales et médecins de prévention.