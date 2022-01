Passionné d'engins de guerre, un octogénaire se tue en manipulant un obus

La passion de cet octogénaire pour les engins de guerre était connue de son entourage. Mis en garde concernant la dangerosité de sa «collection», cet habitant de Transloy, dans le Pas-de-Calais, refusait néanmoins d'y mettre un terme. Samedi 29 janvier, il a perdu la vie dans l'explosion d'un obus qu'il manipulait.

Les pompiers ont été appelés par les voisins, eux-mêmes alertés par la détonation. Selon les informations de France 3, le bruit a été entendu à plus d'une centaine de mètres alentours. A leur arrivée rue des Baudets, les secours ont trouvé la victime, âgée de 81 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Ils n'ont pas pu la sauver.

«L'amorce est partie»

Daniel Dhouailly, le maire de Transloy, s'est également rendu sur place. Il explique qu'au moment de l'explosion, l'octogénaire «était en train de démonter ce qu'on appelle par ici un cafu, c'est-à-dire un obus sans tête». Ces engins sont dotés, à leur base, d'une «bague de cuivre» que l'homme tentait vraisemblablement de récupérer.

«Il a essayé de la désolidariser au burin, avec une tronçonneuse. Mais il a dû aller trop loin et toucher ce qu'il ne fallait pas... L'amorce est partie... et voilà», raconte l'édile. Il est dangereux et interdit de manipuler ce genre d'engins de guerre mais, d'après Daniel Douhailly, la victime le faisait depuis «plus de 20 ans».

Par passion, mais aussi pour l'argent : l'octogénaire avait pour habitude de revendre les bagues de cuivre trouvées sur les obus. Conscient des risques, son fils lui avait demandé de cesser cette pratique à plusieurs reprises. En vain.

«Plus d'un trentaine» d'autres engins explosifs ont été découverts au domicile de la victime, entreposés dans sa cour. Appelés par les gendarmes, des démineurs ont été dépêchés sur place afin de prendre ce stock en charge. Deux voisins ont été évacués le temps de l'opération et un périmètre de sécurité a été installé autour de la maison.