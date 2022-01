Restaurateur séquestré à Marseille : 6 personnes mises en examen

Les suspects ont reconnu en garde à vue avoir séquestré sous la menace d'une arme un restaurateur dans les sous-sols de sa résidence pour aller cambrioler son appartement, dans le 15e arrondissement de la cité Phocéenne. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

La journée de travail derrière lui ce 4 septembre 2021, il est environ 23h30 quand un restaurateur marseillais engage son véhicule dans le sous-sol de sa résidence. Il n'aura pas le temps de gagner son appartement. Des malfaiteurs l'empoignent en le menaçant d'une arme de poing et d'un couteau puis le ligotent et le bâillonnent.

Dans la foulée, ils gagnent son logement pour le cambrioler, emportant avec eux la recette de son commerce, des montres de luxe et différents moyens de paiement selon une source proche du dossier. La victime a finalement réussi à gagner le rez-de-chaussée de la résidence et a pu être libérée par un habitant.

Cagoulés et gantés, passant à l'acte après des repérages, les suspects n'ont pas été assez précautionneux. Grâce au travail de téléphonie mais aussi à la vidéo-surveillance, notamment sur l'utilisation des moyens de paiement dont les malfaiteurs se sont servis après l'agression, six personnes ont été interpellées le 25 janvier à Marseille et dans les Alpes-Maritimes par la BRB (Brigade de répression du banditisme) de Marseille, avec l'appui de la BRI et de la BRB de Nice.

Les policiers ont saisi chez certains des suspects deux armes de poing et une arme longue, mais aussi des cagoules, des munitions et de la cocaïne.

En garde à vue, les suspects ont reconnu cette séquestration sous la menace d'une arme suivie de vol et ont été mis en examen vendredi dernier. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Pour l'essentiel, ils étaient connus de la police pour des faits de moyenne délinquance et pour un d'entre eux pour des faits similaires.