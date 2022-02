Cécile Bourgeon placée sous le statut de témoin assisté concernant des violences sur la sœur de Fiona

Condamnée à 20 ans de prison pour la mort de sa fille Fiona en 2013, Cécile Bourgeon vient d'être placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une autre affaire. Cette fois-ci il est question de violences commises sur sa deuxième fille, la petite soeur de Fiona.

Après l'arrestation de Cécile Bourgeon et son compagnon de l'époque, Berkane Makhlouf, en 2013, Nicolas Chafoulais, le père de Fiona, avait signalé des hématomes sur le corps de sa plus jeune fille, alors âgée d'un an et demi. Il avait porté plainte contre le couple à ce sujet et une information avait été ouverte pour «violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans».

Selon le quotidien La Montagne, Cécile Bourgeon a été entendue par une juge d'instruction mardi 1er février, en visioconférence depuis la prison de Lyon-Corbas, dans le cadre de cette affaire.

Son avocat, Me Renaud Portejoie, s'est félicité de la voir placée sous le statut de témoin assisté. «Je salue la décision de la juge d'instruction qui ne l'a pas mise en examen car elle a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments graves et concordants dans ce dossier», a-t-il développé.

Me Charles Fribourg, l'avocat de Nicolas Chafoulais, a lui aussi réagi, estimant que «si ce n'est pas elle, il y a non-assistance à personne en danger puisqu'elle a accusé son compagnon». «Dans ce huis-clos, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux, renchérit-il. Je rappelle que la cour d'assises, dans un contexte de violences plus dramatiques, avait jugé que les deux avaient frappé Fiona».

Vers la fin de l'affaire ?

Pour rappel, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf avaient dans un premier temps signalé la disparition de Fiona, le 12 mai 2013, faisant croire à un enlèvement dans un parc de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Il n'ont avoué la mort de la fillette que quatre mois plus tard. Le corps de Fiona, selon eux enterré près d'un lac, n'a jamais été retrouvé.

En première instance, en 2016, Cécile Bourgeon avait été acquittée des coups mortels et condamnée à cinq ans de prison pour avoir menti, tandis que son compagnon écopait de 20 ans de réclusion. En appel, les deux accusés ont été condamnés à 20 ans, en 2018. La Cour de cassation a annulé cet arrêt de la cour d'assises de Haute-Loire en 2019, renvoyant l'affaire devant celle du Rhône, fin 2020.

Cette dernière a condamné Cécile Bourgeon pour avoir porté des coups fatals à sa fille, mais la mère de Fiona a formé un pourvoi en cassation. La décision, qui doit être connue le 16 février prochain, pourrait marquer la fin de cette procédure : «si le pourvoi est non admis, l'affaire est finie et nous nous projetterons vers une demande d'aménagement de peine», indique Me Portejoie.