Crash d'un avion en Islande : un youtubeur américain et un influenceur belge parmi les victimes

Un Américain de 22 ans, un Belge de 32 ans et un Néerlandais de 27 ans figurent parmi les quatre victimes du crash, jeudi 3 février, de leur petit avion près de Reykjavik, en Islande.

Selon une source proche du dossier et les médias islandais, la victime américaine est Josh Neuman, un réalisateur de vidéos d'aventures qui comptait plus d'un million d'abonnés sur Youtube. Quant à la victime belge, il s'agit de Nicola Bellavia, lui aussi connu pour ses images de voyages sur Youtube et Instagram. L'accident a également coûté la vie à leur pilote, un Islandais de 49 ans.

Parti jeudi de l’aéroport de Reykjavík pour un vol qui devait durer deux heures, l'avion a finalement été retrouvé samedi à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, dans le lac Thingvallavatn, à l'est de la capitale Reykjavik. L’opération de secours pour retrouver le Cessna C172 a mobilisé près de 1.000 personnes.

Les quatre corps n’ont pu être localisés que dimanche soir, à l’aide d’un sous-marin télécommandé. «(Ils) sont situés à une relative proximité, environ 300 mètres de l’avion, au fond du lac», a indiqué à l’AFP le responsable de la police locale, Oddur Árnason.

Selon la police, il apparaît établi que les occupants sont volontairement sortis de l’avion après qu’il soit tombé dans l’eau. Un acte désespéré, si l’on considère que l’endroit du crash se trouve à environ un kilomètre du rivage, dans une eau comprise entre 0°C et 1°C, où flottent des blocs de glace.