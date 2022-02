Suicide du maire de Rezé : ce que l’on sait

Hervé Neau, le maire de Rezé, commune de la métropole de Nantes, s'est pendu à l'intérieur de sa mairie, ce vendredi 11 février. Une enquête a été ouverte suite à la découverte de lettres de menaces à l'encontre de l'édile et de sa famille.

Voici ce que l'on sait deux jours après ce drame.

Suicide avéré

«Le suicide ne fait aucun doute : il a laissé des lettres pour ses proches et des instructions pour les obsèques», a indiqué à l'AFP le parquet de Nantes.

Des courriers malveillants

Selon le procureur, le chef de cabinet du maire avait pris contact avec le parquet «il y a trois jours», afin de signaler que le maire et «plusieurs membres de son entourage», avaient récemment reçu des courriers malveillants «relatifs pour l'essentiel à sa vie privée et pouvant être considérés comme diffamatoires».

«Il a alors été indiqué que le maire pouvait naturellement déposer plainte pour ces faits et qu'il pouvait bénéficier du dispositif de suivi renforcé des plaintes mis en place au parquet de Nantes», a ajouté le procureur.

L'édile n'avait finalement pas déposé plainte, selon la même source.

Élu en 2020

Hervé Neau, 58 ans, avait été élu maire de Rezé, commune de 42.000 habitants, en juillet 2020. La mairie a mis en place une cellule psychologique pour les agents et élus municipaux.

«Terrible et bouleversante nouvelle. Hervé Neau était un maire engagé et exemplaire. Je pense à ses proches, et aussi à toute l'équipe municipale et aux agents de Rezé», a écrit sur twitter le député écologiste du Maine-et-Loire Matthieu Orphelin.

Terrible et bouleversante nouvelle.



Hervé Neau était un maire engagé et exemplaire.



Je pense à ses proches, et aussi à toute l'équipe municipale et aux agents de #Rezé.https://t.co/oht1CF4AZL — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) February 11, 2022

«Toutes mes pensées vont à sa famille, les élus et les habitants de la ville de Rezé», a publié sur twitter la députée LREM de Loire-Atlantique Valérie Oppelt, qui a également partagé un communniqué des élus de la métropole nantaise.