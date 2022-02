Morbihan : un cheval euthanasié après avoir été mutilé dans un champ

Un cheval issu d'un élevage près de Vannes, dans le Morbihan, a dû être euthanasié ce samedi 12 février après avoir été mutilé plus tôt dans la semaine. Une enquête a été ouverte.

Le propriétaire du cheval a découvert l'animal allongé dans un autre pré que celui où il l'avait laissé, jeudi dernier. Surpris de le trouver dans cette position, il découvre également que l'animal présente une série de blessures.

«Il avait une entaille de 7,5 cm à l’oreille. On pouvait voir l’articulation. On pensait que ça s’était produit dans la journée», signale-t-il. Ajoutant que «le cheval est allongé en diagonale avec sa couverture sur le dos. Il ne bouge pas et à l’air complètement abattu. »

Un acte de cruauté

Des blessures qui nécessitent l'intervention d'un vétérinaire mais, malgré les soins prodigués, l'animal ne se rétablit pas. Appelé une seconde fois, samedi, le vétérinaire constate en effet que le cheval a également un poumon perforé et une côte cassée. Pour le propriétaire, son cheval «a été matraqué». L'animal a donc dû être euthanasié.

Les gendarmes informés ont pu visionner les images des caméras de vidéosurveillance aux alentours du pré. Deux individus auraient été aperçus rôdant autour des chevaux avec une torche dans la soirée de mercredi vers 22h, a expliqué le propriétaire au site Actu.fr.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de faire toute la lumière sur cet acte de cruauté.​