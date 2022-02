Seine-et-Marne : un homme de 21 ans poignarde mortellement son frère de 20 ans

Le drame a été causé par une dispute entre les deux frères au retour d’une soirée. Aux alentours de 5h du matin ce samedi 12 février, un homme de 21 ans a tué son frère âgé de 20 ans d'un coup de couteau, dans leur domicile familial situé à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Affamés après avoir passé une soirée commune, les deux protagonistes ont décidé de se faire à manger au sein du logement familial. Le hic, c’est que les deux frères n’étaient pas d’accord au sujet du menu proposé et ont commencé à se battre, sous l’œil d’un ami également présent plus tôt lors de la soirée.

Mis en cause par les premiers éléments de l’enquête, révélés par Le Parisien, l’alcool n’a pas aidé à tempérer les deux frères. Après les invectives, le plus jeune d’entre eux a lancé les hostilités en assénant des coups de poing à son ainé, qui s’est d’abord contenté de le repousser avant de s’emparer d’un couteau pour se défendre.

Lors de l’altercation, ce dernier a porté un coup de couteau dans le plexus de son frère cadet, avant de tenter de lui venir en aide en lui prodiguant un massage cardiaque. Malgré cette assistance et l’arrivée rapide des secours, le jeune homme n’a pas survécu à cette attaque puisque son décès a été constaté directement sur le lieu de l’incident.

Interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Noisiel pour «homicide volontaire», le frère aîné a été déféré ce lundi au tribunal de Meaux dans l'attente de son jugement. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête à ce sujet et une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours afin d’en apprendre plus sur cette affaire.