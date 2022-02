Canada : 10 morts et 11 disparus après le naufrage d'un chalutier espagnol

Ils étaient vingt-quatre à bord lorsque le «Villa de Pitanxo» a été pris sous les vagues de l’Atlantique, mardi 15 février. Si les autorités poursuivent leurs recherches, l’espoir de retrouver des survivants semble de plus en plus mince.

C’est une véritable tragédie maritime. Alors qu’il venait d’avoir un «accident», le bateau basé dans le port de Marin en Galice (nord-ouest de l’Espagne), a envoyé un signal d’alerte. Malgré l'aide de deux autres navires, le chalutier espagnol a coulé à 450 kilomètres au large de Terre-Neuve (Canada) aux alentours de minuit et demi (heure locale). Trois marins ont toutefois réussi à monter à bord d’un canot de sauvetage. Evacués en état d’hypothermie par un hélicoptère des secours en mer canadiens, ils ont ainsi pu être sauvés.

Pour l’heure, sur les 24 membres de l’équipage - en majorité des Espagnols -, dix sont morts, onze sont portés disparus et trois ont survécu.

Les recherches toujours en cours

Les conditions météorologiques, avec un puissant vent, une visibilité réduite et des vagues de plus de 4 mètres, ont déjà rendu les recherches compliquées. Pourtant, l’importante opération de sauvetage ne faiblit pas. Un hélicoptère, un avion militaire, un navire de la garde côtière ainsi que plusieurs bateaux ont été déployés par le centre de coordination et de sauvetage canadien.

Imagerie aérienne de la zone de recherche : Les navires occasionnels continuent la recherche dans une mer agitée. Le CH149 Cormorant faisant le plein à bord d'une plate-forme pétrolière extracôtière. pic.twitter.com/kaUi4VM5vV — HfxJRCC_CCCOS (@hfxjrcc) February 16, 2022

«Nous suivons avec inquiétude et préoccupation les recherches et le sauvetage de l'équipage du navire galicien qui a coulé dans les eaux au large de Terre-Neuve. Tout mon amour à leurs familles. Le gouvernement reste en contact permanent avec les services de secours», a déclaré sur Twitter le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Seguimos con inquietud y preocupación las tareas de búsqueda y rescate de la tripulación del barco gallego hundido en aguas de Terranova.





Todo mi cariño para sus familias. El Gobierno permanece en contacto continuo con los servicios de salvamento. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 15, 2022

Selon le ministère des Transport espagnol, les causes de l’accident sont encore méconnues.