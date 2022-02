Béziers : Une mère condamnée pour avoir torturé ses enfants

Une mère de famille a été condamnée ce jeudi 17 février à cinq ans de prison dont 2 fermes par le tribunal de Béziers pour avoir maltraité et violenté au quotidien ses enfants.

Et son autorité parentale lui a également été retirée, elle ne pourra donc plus entrer en contact avec eux.

Selon Midi Libre, les sévices subis étaient nombreux : coups de manche à balai, coups de câble, ou encore des douches à l'eau brûlante et même des «piments dans le sexe». L'un de ses enfants a même subi, selon ses déclarations, une tentative de noyade dans la baignoire avec les mains liées dans le dos, rapporte le quotidien régional.

«Des actes de perversité qui ne respectent pas la dignité des enfants»

Selon les éléments de l'enquête, ces nombreux faits de maltraitance ont duré cinq ans et ont été découverts à la mort du père de la jeune fille. À l'occasion de son enterrement, la mère avait dû partir et avait confié ses enfants à un ami. La jeune fille et son frère - qui subissait pour sa part des coups et des brimades - a raconté alors leur quotidien à cet ami, qui décide d'alerter la police.

L'expert nommé par la justice a en effet relevé «des actes de perversité qui ne respectent pas la dignité des enfants».

Comme justification, la mère de famille a expliqué qu'elle avait elle-même été victime de sévices dans le passé et que la dépression l'empêchait de réagir normalement.