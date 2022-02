Marignane : 200 cochons sauvages sèment la zizanie

Cela fait plusieurs années que des centaines de cochons sauvages ont élu domicile dans la commune de Marignane, située dans les Bouches-du-Rhône. Une présence qui pose désormais problème.

Et pour cause, les cochons qui étaient au départ regroupés dans un terrain de deux hectares cédé «à titre gracieux» par la mairie de Marignane, réussissent désormais à en sortir, depuis que la clôture est régulièrement vandalisée, rapporte France 3.

Dans un premier temps, grâce à une convention signée entre le président de l’association de défense des animaux errants «Krokmou», Thierry Domert, et la mairie, ce premier avait en charge de nourrir les bêtes tandis que la commune s’engageait à castrer tous les mâles. Mais dépasser par la rapidité de reproduction des cochons, le président de l’association a jeté l’éponge face à la prolifération qui n’a finalement pas pu être empêchée.

Unanimité contre l'euthanasie

Depuis, les cochons noirs se retrouvent souvent à gambader près des zones de commerce, à la recherche de nourriture, mais également sur les routes de la commune. Plus récemment c’est du côté de la zone industrielle La Palun que les mammifères font des va-et-vient. Et bien que l’ensemble des habitants semblent être amusés et habitués à cette présence, les risques d’accident ne sont pas à négliger.

Si la responsabilité n’est ni assumée par le maire de la ville, Éric Le Disses, ni par Thierry Domert, ils restent cependant unanimes pour ne pas souhaiter l’euthanasie des animaux.

De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a confirmé s’être saisi du dossier et avoir adressé un courrier au maire de Marignane mercredi 16 février, lui rappelant son rôle de police notamment lorsqu’il concerne «le traitement de la divagation», comme le précise France 3.