Haute-Loire : un adolescent poursuivi pour avoir poussé sa sœur de 8 ans du haut d'une falaise

Un adolescent de 16 ans a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire après avoir poussé sa petite soeur de 8 ans du haut d'une falaise de 15 mètres.

Les faits se sont déroulés vendredi 18 février à Polignac en Haute-Loire au cours d'une promenade familiale, rapporte France 3 confirmant une information de l'Eveil. Au cours de la journée, un couple et ses trois enfants de 16, 14 et 8 ans sont partis en randonnée dans les hauteurs du hameau de Tressac. Une dispute a alors éclaté entre les deux aînés. «La petite soeur s'est détournée de la dispute. Son frère aîné l'a saisie par le dos et l'a projetée dans le vide», explique auprès de France 3, Eric Maillaud, le procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Gravement blessée par sa chute de 15 mètres, la fillette a été transportée en urgence à l'hôpital Emile Roux avant d'être transférée en hélicoptère à Saint-Etienne. Ses jours ne sont pas en danger mais la victime souffre de plusieurs graves blessures au dos, précise le parquet. Interpellé par les forces de l'ordre, le grand frère a été placé en garde à vue. Il a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans.

Des antécÉdents psychiatriques

Le pôle criminel de Clermont a été saisi de l'enquête. Selon le procureur, le jeune homme aurait des «antécédents psychiatriques». «Une expertise a été ordonnée le jour même (...) Un adolescent qui jette dans le vide sa petite soeur, on peut difficilement ne pas partir sur une qualification criminelle», précise-t-il.

Le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contacter sa petite soeur.