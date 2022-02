Alsace : un TER percute un camion, six blessés dont un dans un état grave

Un TER a percuté jeudi 24 février un camion à un passage à niveau situé à Hochfelden, dans le Bas-Rhin, faisant dérailler le train et blessant six personnes, dont une se trouvant dans un état grave.

«Une collision est survenue entre un camion benne et un TER vers 10H45», a confirmé la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué.

Un «premier bilan fait état de six personnes blessées dont une en urgence absolue», évacuée à l'hôpital strasbourgeois de Hautepierre, a-t-elle précisé.

Un accident ferroviaire a lieu ce matin à Hochfelden.



La SNCF a indiqué que le conducteur du train faisait également partie des blessés. Selon France Bleu Alsace, le chauffeur du camion a pu lui s'extraire de son véhicule avant l'accident.

«Le train a déraillé et est en arrêt sur la voie», a expliqué la préfecture, précisant que la cinquantaine de passagers présents dans le train étaient en cours d'évacuation.

La circulation des trains a été interrompue dans les deux sens et plus d'une soixantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine de gendarmes étaient mobilisés sur les lieux pour porter assistance aux victimes.