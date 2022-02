Judoka retrouvé pendu en forêt : un homme interpellé

Un homme a été mis en examen dans l'enquête concernant le judoka Antoine Seguin, retrouvé pendu dans une forêt des Yvelines en octobre dernier.

Le suspect est âgé de 26 ans. Il était le partenaire sexuel d'Antoine Seguin, selon le Parisien. Se disant innocent, il a été placé en détention provisoire pour «violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non assistance à personne en danger». Son interpellation a été confirmée à l'AFP par le parquet de Versailles.

Le corps d'Antoine Seguin, président du club de judo de Suresnes (Hauts-de-Seine), a été découvert dans les bois de Plaisir (Yvelines) en octobre. Les enquêteurs avaient rapidement écarté la thèse du suicide pour privilégier celle d'un jeu sexuel ayant mal tourné.

D'après les informations du Parisien, Antoine Seguin était adepte du sadomasochisme. Il a rencontré le suspect sur un site de rencontres et lui a proposé de simuler une séquestration contre un peu d'argent. Le mis en cause a accepté et l'a accompagné dans les bois, pour l'y attacher. Il dit ensuite s'être éclipsé pour chercher des cigarettes, et l'avoir retrouvé mort à son retour.

La demande de remise en liberté du suspect a été refusée devant la chambre d'instruction, ce 18 février.