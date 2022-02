Marseille : deux dentistes jugés pour des mutilations sur 322 patients

Abcès, kystes, infections... Deux dentistes marseillais, Lionel Guedj et son père Jean-Claude, sont jugés à partir de ce lundi 28 février pour violences volontaires et mutilations sur 322 anciens patients. Ils sont également accusés de s'être enrichis sur le dos de la Sécurité sociale en pratiquant des opérations injustifiées et bâclées.

Poursuivis, ainsi que leurs sociétés en tant que personnes morales, pour «violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente» et «escroquerie», Lionel Guedj, 41 ans, et son père Jean-Claude Guedj, 70 ans, encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et quelque 2 millions d'euros d'amende. L'ordre des médecins les a d'ores et déjà radiés.

Face à eux se trouveront 322 victimes qui attendent depuis 10 ans de raconter leurs souffrances et déboires. Ils espèrent aujourd'hui obtenir réparation. «Ils attendent une vérité judiciaire reconnaissant la culpabilité du tandem Guedj, ce serait pour eux un début de reconnaissance», a indiqué Marc Ceccaldi, l'un de leurs avocats. Ce dernier évoque d'ailleurs «un système de prédation de patients» dont le fils, Lionel Guedj, était «la figure de prou avec sa séduction, sa démarche commerciale et la mise en confiance» de ses victimes.

Entre 65.000 et 80.000 euros de revenus mensuels

«La première consultation se soldait systématiquement par un programme massif de travaux impliquant de dévitaliser et couronner un maximum de dents», selon un rapport établissant que Lionel Guedj facturait 28 fois plus de couronnes que la moyenne de ses confrères. Il promettait d'ailleurs à ses patients «un sourire de star»

Implanté en 2005 dans un quartier populaire de Marseille, le cabinet Guedj avait une patientèle pour moitié inscrit à la CMU et à 99% au tiers payant. Toujours disponible sans rendez-vous, Lionel Guedj recevait jusqu'à 70 patients par jour, auxquels il consacrait à peine un quart d'heure en moyenne, selon une expertise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Devenu en 2010 le dentiste le mieux rémunéré de France, Lionel Guedj s'octroyait entre 65.000 et 80.000 euros de revenus mensuels et avait accumulé un patrimoine de 13 millions d'euros. Le procès est prévu jusqu'au 8 avril.