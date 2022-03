États-Unis : un homme tue ses trois filles et un fidèle dans une église avant de retourner l’arme contre lui

Ce lundi, un homme a tué ses trois filles, dans une église de Sacramento, en Californie, ainsi qu’un autre homme, avant de retourner l’arme contre lui et de se suicider.

Un employé de l’église a directement appelé la police après avoir entendu des coups de feu. À leur arrivée dans cette église du quartier de Arden-Arcade, les secours ont découvert les corps de cinq personnes, dont ceux du tireur et de trois jeunes filles, âgées de 9, 10 et 13 ans.

Selon les informations du shérif de Sacramento, le tireur de 39 ans était séparé de la mère de ses enfants. Cette dernière avait obtenu une ordonnance restrictive à son encontre. Le père ne pouvait donc rendre visite à ses enfants que sous la surveillance d’une tierce personne. Selon les premiers éléments de l’enquête, la fusillade a eu lieu lors de la visite de l’église, et la quatrième victime serait un homme chargé de «chaperonner» cette sortie entre le tireur et ses enfants, selon l’agence de presse AP News.

