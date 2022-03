Le Mans : quatre blessés dans une attaque au couteau à l’université

Un étudiant en Lettres a attaqué au couteau plusieurs personnes ce mercredi 2 mars, à l'Université du Mans, faisant quatre blessés. Une cellule psychologique a été ouverte.

Il était 13h45, ce mercredi, lorsque l'alarme est déclenchée dans cette faculté de la Sarthe.

Un étudiant de 22 ans, grand de taille, vêtu d'un long manteau et muni d'un bâton, est entré dans une salle où se tenait une table ronde d’un master d’histoire et a commencé à tenir «des propos incohérents à caractère politique et mystique, sans contenu à caractère radical», a précisé le préfet.

Refusant de quitter la salle à la demande de l'enseignant, il a frappé un étudiant qui tentait de s'interposer puis, s'est dirigé vers le couloir, pour agressé un autre professeur avant de prendre un couteau dans son sac et de s'attaquer à deux étudiantes. Au total, cette agression au couteau a ainsi fait quatre blessés.

[Communiqué] 3 étudiants et 1 enseignant ont été légèrement blessés lors d'une agression sur le campus. Leur pronostic vital n'est pas engagé. L'agresseur est en garde à vue. La situation est sous contrôle. Une cellule de suivi psychologique est ouverte. https://t.co/WnDqZL5Aev pic.twitter.com/aYl23RFerH — Le Mans Université (@LeMansUniv) March 2, 2022

Selon France Bleu, l'homme se présentait comme «le Messie» avec l'intention de «tuer tous ceux qui s'opposent à Macron». Il a été rapidement interpellé par la police.

Une cellule médico-psychologique a été ouverte pour la trentaine d'étudiants choqués qui ont été témoins de l'attaque. Le préfet de la Sarthe s'est rendu sur place, de même que le Directeur départemental de la sécurité publique. L'ensemble des cours de ce mercredi a été annulé.