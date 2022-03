Caen : une employée de La Poste condamnée pour avoir volé des chèques solidaires

Une factrice a été condamnée jeudi 3 mars par le tribunal de Caen, pour avoir dérobé plusieurs dizaines de carnets de chèques solidaires.

Ces chèques étaient destinés aux actifs en grande difficulté financière pour faire face à la crise du Coronavirus. Une aide qui avait été mise en place en novembre 2020 par Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados, notamment pour l'achat de produits alimentaires, d’hygiène, de première nécessité ou encore de carburants.

Entre 12 et 14 chéquiers, d’une valeur d’environ 400 euros chacun, ont été dérobés par l'employée de la Poste, à Caen.

Si, lors de l’audience, elle n'a reconnu en avoir détourné que 2 ou 3 , le tribunal correctionnel l’a tout même condamnée pour ce vol à six mois de prison avec sursis sur une période probatoire de vingt-quatre mois et à l’interdiction d’exercer un emploi à La Poste ou dans la fonction publique durant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros à son ancien employeur de préjudice d’image et presque autant de préjudice matériel.

Jugée également pour une autre affaire

En plus du vol, la prévenue a également été jugée lors de la même audience pour «usage de faux ». Elle était accusée d'avoir falsifié son contrat de travail en y ajoutant un avenant, afin d’obtenir un logement social, mais a finalement été relaxée.

Lors du procès, l'incriminée a tenté de se justifier à plusieurs reprises en indiquant élever seule son fils de 16 ans et ne pas percevoir de pension alimentaire de la part du père de celui-ci.