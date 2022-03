«Ma sécurité» : tout savoir sur l'application qui permet de contacter la police 24h/24

Le ministère de l’Intérieur a lancé lundi l’application «Ma sécurité», qui doit permettre aux Français de pouvoir joindre la police ou la gendarmerie à n’importe quel moment de la journée et de la nuit.

24h/24, 7j/7

Cette application a été annoncée comme la possibilité d’avoir «un policier ou un gendarme dans sa poche joignable H24, 7 jours sur 7», selon un officier, au moment de la présentation. Le ministre Gérald Darmanin a de son côté pris une situation en exemple : «vous êtes une dame dans le métro, vous êtes embêtée par un homme... Vous n'êtes pas obligée d'appeler le 17 ou d'attendre de rentrer chez vous» pour alerter les forces de l'ordre. Le tout «sans que votre agresseur ne s'en rende compte».

Plusieurs actions possibles

En plus d’un appel d’urgence accessible en un clic, l’application «Ma sécurité» va aussi permettre d’ouvrir une discussion en ligne avec un agent. Pratique pour plus de discrétion. Il sera également possible d’y déposer une préplainte, ou encore d’obtenir des conseils sur les démarches à effectuer en cas de violences, de menaces, d’escroqueries, de vols…

L’année prochaine, le service sera organisé afin de recevoir directement une plainte en ligne, pour les atteintes aux biens (vol, vandalisme, escroquerie).

Des informations en fonction de sa localisation

L’application propose aussi à ses utilisateurs d’indiquer le département où ils vivent, afin de leur proposer une carte où est indiqué l’emplacement des commissariats ou des gendarmeries (avec leurs coordonnées, leur horaires…).

Ils pourront également activer des notifications qui leur indiqueront les accidents de la route à proximité, ou leur rappelleront des conseils à suivre pour éviter les cambriolages.