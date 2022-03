Ille-et-Vilaine : appel à témoins après une disparition inquiétante

Après trois semaines de recherches infructueuses, la gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins concernant la disparition inquiétante depuis le 15 février d’un homme de 43 ans, à Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine).

Fabrice Aubert aurait quitté volontairement le domicile familial, sans utiliser son véhicule. Sa famille, dont l’inquiétude grandissait sans nouvelles ni retour de sa part, a contacté les forces de l’ordre deux jours après.

Une enquête a été ouverte et les gendarmes sont intervenus avec des hommes, des chiens et même un soutien aérien pour tenter de trouver la trace du quadragénaire. Sans succès, malheureusement.

Aucun signe de vie n’a été rapporté aux enquêteurs. L’appel à témoins doit permettre de savoir si quelqu’un l’a aperçu depuis le 15 février.

Fabrice Aubert est décrit comme mesurant 1,67m, de corpulence maigre, avec les yeux bleus et une calvitie partielle. Il était habillé d’une veste noire, d’un jean et de baskets noires au moment de sa disparition. Il porte des lunettes de vue et un anneau à l’oreille gauche.

Les gendarmes précisent qu’il pourrait être en état de désorientation. Ils demandent de les contacter au 02-99-45-45-61.