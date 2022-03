«Wanted» : des policiers de Saint-Denis menacés sur des affiches

La préfecture de police de Paris a déposé plainte après la découverte, dans la nuit de mardi à mercredi, de deux affiches montrant un groupe de sept policiers de Saint-Denis avec la mention «WANTED» dessus, à l'image d'un western.

« Baiser leur maman la p*** sa vaut que dal c la cité », est-il inscrit en dessous de la photo. Une enquête a immédiatement été ouverte, afin d’identifier et de retrouver les auteurs, a indiqué la préfecture de police

Deux affiches "Wanted", montrant une photo de groupe de 07 policiers et accompagnée d'une phrase menaçante, ont été découvertes à #SaintDenis.



Le préfet de Police porte plainte et une enquête a été ouverte afin d'en retrouver les auteurs. pic.twitter.com/qYk6GK1Yw7 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2022

Le syndicat Unité SGP Police 93 a réagi en montrant sur Twitter de quoi il était question, et en assurant : «vos pseudos intimidations, gardez-les pour vous, les policiers seront là, aujourd’hui comme hier et encore plus demain».

Vos pseudos intimidations, gardez les pour vous, les seront là, aujourd'hui comme hier et encore plus demain. @unitesgp93 apporte son soutien à nos collègues du commissariat de #SaintDenis. @GDarmanin @EmmanuelMacron @prefpolice @Prefet93 pic.twitter.com/YEI9lL1Yky — UNITÉ SGP POLICE 93 (@unitesgp93) March 8, 2022

Ces faits en rappellent d'autres survenus à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) en avril 2021. 25 affiches comportant des clichés d'autres policiers avaient été placardées dans plusieurs immeubles de la ville.

Encore plus récemment, en novembre dernier, des inscriptions visant des agents de la BAC avaient été découvertes dans les 15e arrondissement de Paris. Des tags de menaces de mort avaient aussi été retrouvés dans le hall d’un immeuble de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne). Gérald Darmanin s’était déplacé pour soutenir les forces de l’ordre.