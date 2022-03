Paris : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'un jeune autiste

Depuis le 3 mars dernier, Ibrahim Cissé, 14 ans, est introuvable. Autiste, le jeune garçon a vraisemblablement fugué de l'hôtel du 12e arrondissement de Paris dans lequel il se trouvait ce jour-là. Ce mardi 22 mars, la Brigade de protection des mineurs a lancé un appel à témoins dans l'espoir de retrouver l'adolescent.

Associé à une photo d'Ibrahim, le document décrit un jeune garçon d'1m75 et de corpulence mince, qui paraît plus vieux que ses 14 ans («âge apparent 19 ans»). De «type africain», l'adolescent a les cheveux noirs et crépus et les yeux noirs également. Il porte des lunettes et présente un bégaiement.

#AppelÀTémoins | Merci de vos RT pour aider les enquêteurs à retrouver CISSE Ibrahim, jeune autiste âgé de 14 ans, ayant fugué de son hôtel (#Paris12) le 3 mars.





Si vous détenez des informations



0800 00 27 08



[email protected] pic.twitter.com/qVcCuBLiQH — Préfecture de Police (@prefpolice) March 22, 2022

Au moment de sa disparition, Ibrahim Cissé portait un jogging gris, une polaire, une doudoune matelassée ainsi que des baskets blanches. Selon la Brigade des mineurs, il pourrait «fréquenter les transports en commun et les gares de Paris et de la petite couronne».

