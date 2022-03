Londres : 29 personnes hospitalisées après une fuite de gaz chloré au parc olympique

Construit à l'est de la capitale britannique pour les Jeux olympiques de 2012, le London aquatics centre a dû être évacué, mercredi 23 mars, à la suite d'une fuite géante de gaz chloré. 200 personnes ont été mises à l'abri et, parmi elles, 29 ont été hospitalisées.

L'incident s'est produit vers 10h locales GMT, dans cet établissement qui compte deux piscines ainsi qu'un club de gymnastique et une crèche. Selon le gestionnaire, un «dégagement de gaz» a été observé lors de la livraison de produits chimiques destinés à l'entretien des piscines.

There has been an incident @AquaticsCentre this morning involving the release of a gas. The area has been cordoned off and evacuated. We're working with emergency services on site. There are a number of casualties with breathing difficulties being treated by @Ldn_Ambulance.

— Queen Elizabeth Olympic Park (@noordinarypark) March 23, 2022