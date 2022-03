Chute mortelle d'un skieur en Savoie

Un skieur est décédé après avoir chuté d'une falaise à Saint-Colomban-des-Villards en Savoie, ce samedi 26 mars, ont indiqué les secours.

L'homme âgé de 32 ans pratiquait du ski de randonnée lorsqu'il a dévissé depuis le sommet du Puy Gris et chuté sur environ 200 mètres, a précisé le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane. Prévenus peu avant 15h, les secours ont constaté son décès à leur arrivée. L'ami qui skiait avec lui a donné l'alerte. Une enquête a été ouverte par le PGHM de Chamonix pour déterminer les circonstances de l'accident.

Plusieurs accidents graves

Depuis le début de la saison des sports d’hiver, déjà plusieurs accidents sont à déplorer en France. Il y a deux semaines, lors du weekend du 12 et 13 mars, un britannique a connu la mort en Haute-Savoie alors qu’il faisait du hors-piste vers Chamonix. Le même weekend, un homme de 42 ans est décédé après être entré en collision avec un jeune skieur de 17 ans dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Pyrénées, une jeune femme âgée de 16 ans s’était fracturée la jambe et le visage lors d’une sortie en famille. Ces accidents ne sont pas des cas isolés et révèlent la dangerosité que peuvent être les sports d'hiver.

Pour prévenir au mieux votre prochaine sortie à la neige, le site skieur.com propose 10 règles pour skier en toute sécurité, comme le dépassement, le croisement des pistes ou encore le respect des balisages.