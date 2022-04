Les époux Balkany au tribunal pour une affaire de photomontage sexuel

Patrick Balkany, incarcéré à Fleury-Merogis, et son épouse Isabelle, hospitalisée depuis sa tentative de suicide en février, sont poursuivis par le tribunal correctionnel de Nanterre pour «utilisation d'un document portant sur des images à caractère sexuel et obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui». Ils seront jugés le 4 avril 2023.

Le couple Balkany est soupçonné d'avoir diffusé en février 2021 un photomontage dans le but de nuire à David-Xavier Weiss, leur ancien conseiller municipal devenu leur opposant et premier-adjoint de la nouvelle majorité à la mairie de Levallois-Perret, voulant le pousser à démissionner de ses fonctions.

Lors de l'enquête, les époux Balkany ont expliqué avoir trouvé les photos dans une enveloppe dans une boîte aux lettres et les avoir ensuite envoyées à plusieurs personnes et notamment à l'actuelle maire de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas, pour la prévenir.

Quelques jours après, leur ancien conseiller municipal avait déposé plainte pour divulgation d'un document à caractère sexuel.

«Ils n'ont exprimé aucun regret»

«Ils n'ont exprimé aucun regret, ce que j'attendais a minima, je laisserai donc la justice choisir la peine la plus appropriée pour éviter que de telles pratiques ne se reproduisent», a indiqué David-Xavier Weiss mardi à l'AFP.

«Ces agissements sont immondes et devront être sanctionnés, une fois de plus ils sont hors la loi et ne respectent rien», a estimé son avocat, Me Philippe Gumery, à l'issue de l'audience de fixation.

Pour Me Robin Binsard, l'un des avocats de Patrick Balkany, il y a «un acharnement judiciaire contre les Balkany», «le parquet n'a pas été chercher l'identité du premier diffuseur de cette photographie, il n'a pas vérifié avec la vidéosurveillance municipale qui avait déposé l'enveloppe qui la contenait».

Aussi, «des dizaines de personnes ont ensuite diffusé cette photographie mais eux ne sont pas poursuivis, seuls les Balkany le sont», regrette-t-il.

Une pluie de critiques sur les réseaux sociaux

Depuis leur départ de la mairie, les époux Balkany multiplient les critiques sur les réseaux sociaux et dans la presse contre la nouvelle équipe à la mairie de Levallois-Perret, qu'ils ont dirigée pendant plus de trente ans.

Patrick Balkany est incarcéré depuis début février à Fleury-Merogis. Après avoir effectué cinq mois de détention pour fraude fiscale, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raisons de santé, l'ancien maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) est retourné en prison en raison de nombreux manquements à ses obligations, selon la justice. Le placement sous bracelet électronique de son épouse Isabelle a également été révoqué.