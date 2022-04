Gers : un homme mis en examen pour des violences sur ses 28 enfants et 4 compagnes

Un homme de 42 ans a été mis en examen et placé en détention ce jeudi 8 avril à Agen (Lot-et-Garonne). Ce dernier exerçait une emprise violente sur ses quatre compagnes, dont son épouse légitime, et ses 28 enfants dans le Gers.

Les faits se sont déroulés à Nogaro, dans l'ouest du département, en 2020 et 2021.

Cet homme de nationalité ivoirienne est poursuivi pour faits de viol sur son épouse, actes de torture et barbarie sur deux de ses enfants, ainsi que de faits de violence sur l'ensemble des enfants et sur ses trois concubines.

«Les révélations viennent de l'une des compagnes qui a fui», a déclaré le vice-procureur de la République Franck Didier, précisant que l'homme avait été mis en garde à vue mardi puis placé en détention jeudi.

Décrivant «un cadre de violences intra-familiales» fort, le vice-procureur a ajouté qu'«ils habitaient dans une grande bâtisse, dans des conditions miséreuses».

LE PÔLE CRIMINEL D'AGEN SAISI

Trois des femmes ont également été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire pour violences volontaires sur mineurs et non dénonciation de crimes.

Le vice-procureur a expliqué s'attendre à une instruction longue «au regard de la complexité des faits» qui a justifié la saisie du pôle criminel d'Agen. «Des investigations restent à faire», a-t-il souligné à propos de l'enquête menée par la brigade de recherche de gendarmerie d'Auch.

L'homme est le père de 27 des 28 enfants, qu'il a eus avec son épouse et ses trois compagnes, un seul étant issu d'une précédente union. Trois d'entre eux sont désormais majeurs. Quant aux enfants mineurs, ils ont tous été placés par les services sociaux.