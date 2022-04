Metz : Elle voulait fournir du cannabis à son compagnon incarcéré, une policière interpellée

Il lui a fait livrer un bouquet de fleurs, elle a voulu lui rendre la pareille. Une fonctionnaire de police a tenté de fournir du cannabis à son compagnon incarcéré à la prison de Metz (Moselle). Prise en flagrant délit par un surveillant pénitentiaire, la policière a reconnu les faits.

«J’ai failli et fait la première grosse erreur de ma vie. Il m’avait demandé plusieurs fois mais j’avais refusé. Et là, comme il y avait eu les fleurs, j’ai voulu lui faire plaisir», a reconnu la prévenue devant le tribunal correctionnel.

Ce petit remerciement – 57 grammes de résine de cannabis - pourrait bien lui coûter sa carrière. Dans les forces de l'ordre depuis 25 ans, cette mère de famille, en activité dans le Pays-Haut (Meurthe-et-Moselle), a été suspendue dans l’attente d’un conseil de discipline. Concrètement, cette dernière risque la révocation de la police nationale.

D’après les informations du Républicain Lorrain, le parquet a requis contre elle six mois de prison avec sursis. Quant à son compagnon, délinquant notoire et multirécidiviste, six mois de prison sans aménagement ont été demandés.

En définitive, le tribunal a condamné les deux prévenus à quatre mois de rétention. Pour elle, la peine a été assortie du sursis et d’une non-inscription à son casier judiciaire.