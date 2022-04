Romans-sur-Isère : violences urbaines après l'arrestation d'un ado lors d'un rodéo

La ville de Romans-sur-Isère (Drôme) a connu une nuit de violences urbaines vendredi, lorsque des individus ont allumé des feux et ont attaqué la police en réaction à l’interpellation d’un adolescent qui faisait du rodéo sauvage.

Les faits ont démarré le jeudi soir, quand des riverains excédés ont appelé la police municipale pour mettre fin à un rassemblement d’individus en deux-roues. Sur place, les agents ont vu le conducteur d’une motocross se diriger dans leur direction. Ils auraient alors positionné leur véhicule de façon à l’obliger à s’arrêter, indique Actu17.

Le chauffard n’en a rien fait et a tenté de poursuivre sa course. Il aurait alors chuté de son véhicule. Immédiatement interpellé, le garçon de 17 ans, connu des services de police, a été emmené à l’hôpital, où aucune ITT ne lui a été prescrite, son état de santé ayant été jugé bon.

Tandis que les agents avaient été pris à partie au moment de l’interpellation, visés notamment par des projectiles, une vingtaine d’individus se sont ensuite rendus à l’hôpital pour voir le chauffard, sans succès.

Barricades, voitures brûlées, entreprise attaquée...

Quelques heures plus tard, près de minuit, une cinquantaine de personnes au visage masqué se sont réunies dans le quartier de la Monnaie, fabricant des barricades. Des poubelles et deux véhicules ont été brûlés. Une entreprise a même été prise pour cible, avec un employé frappé, une soixantaine de vitres brisées et une voiture volée.

Les forces de l’ordre ont dû utiliser près de 70 grenades lacrymogènes et des tirs de LBD pour disperser les délinquants. Ceux-ci utilisaient des mortiers d’artifice contre les policiers. Le calme est revenu au milieu de la nuit. Une enquête a été ouverte concernant ces violences.